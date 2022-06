Chambres d’écriture – Festival de la Correspondance La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: 26700

La Garde-Adhémar 26700 Place des remparts et au niveau de la croix rue Marquis de la Baume, 2 cabinets d’écriture ouverts à tous afin de s’adonner avec style (ou pas) à l’art d’écrire. Dans le cadre du Festival de la Correspondance de Grignan. La Garde-Adhémar

