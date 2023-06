Animation jeune public : jeu de piste « partez à la découverte de l’histoire des comptes » Chambre régionale des comptes Normandie Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Animation jeune public : jeu de piste « partez à la découverte de l’histoire des comptes » Samedi 16 septembre, 10h30 Chambre régionale des comptes Normandie Début des ateliers à 10h30 et 11h30, durée 45 min.

A l’occasion des journées du patrimoine 2023, la chambre régionale des comptes organise un atelier pour les enfants sous forme d’un jeu de piste.

Cet atelier, ouvert aux enfants âgés de 4 à 10 ans, leur permettra de déambuler dans les locaux de la chambre et l’exposition organisée pour les 40 ans des juridictions financières.

A travers l’histoire des premiers comptes publics, les enfants pourront partir à la recherche d’indices permettant de voyager dans l’histoire de la chambre.

Horaires ateliers: 10 h 30 à 11 h 15 et 11 h 30 à 12 h 15

Chambre régionale des comptes Normandie 21 rue Bouquet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime Normandie 02 35 07 92 00 https://www.ccomptes.fr/fr/crc-normandie https://fr.linkedin.com/company/chambre-regionale-comptes-normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/atelier-des-enfants-crc-normandie-jep2023-tickets-648255207777 »}] La chambre régionale des comptes est installée dans l’ancien hôtel Delamare-Deboutteville du XIXè siècle. Une visite guidée des locaux (salle à manger et grand salon) est proposée ainsi que de l’escalier d’honneur réalisé par Ferdinand Marrou. La visite comprend un exposé des missions de la juridiction. A 2 min à pieds de la gare de Rouen rive droite; accès PMR possible

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

IStock Photos -Krusunchiro