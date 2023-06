Visite guidée de l’exposition à l’occasion du 40e anniversaire des chambres régionales des comptes Chambre régionale des comptes Normandie Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Visite guidée de l’exposition à l’occasion du 40e anniversaire des chambres régionales des comptes Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Chambre régionale des comptes Normandie Durée 1h, départs des visites à 9h30, 11h, 14h et 15h30.

A l’occasion du 40ème anniversaire des chambres régionales des comptes, la juridiction normande vous propose de revenir sur ses origines. De la création de l’Echiquier anglo-normand au XIè siècle jusqu’à la Révolution française, l’exposition propose au public de découvrir des documents originaux issus de fonds appartenant aux archives départementales, musées et aux bibliothèques normands, des sceaux, des pièces de monnaire (« jetons ») et diverses illustrations issues de fonds privés.

La chambre vous propose également de découvrir ses activités contemporaines. Une exposition présente les missions de la juridiction illustrées, notamment, par des jugements et rapports issus de contrôles emblématiques.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 14 septembre à 17h30.

Chambre régionale des comptes Normandie 21 rue Bouquet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime Normandie 02 35 07 92 00 https://www.ccomptes.fr/fr/crc-normandie https://fr.linkedin.com/company/chambre-regionale-comptes-normandie [{« type »: « link », « value »: « https://doodle.com/meeting/participate/id/eV7D7Wva »}] La chambre régionale des comptes est installée dans l’ancien hôtel Delamare-Deboutteville du XIXè siècle. Une visite guidée des locaux (salle à manger et grand salon) est proposée ainsi que de l’escalier d’honneur réalisé par Ferdinand Marrou. La visite comprend un exposé des missions de la juridiction. A 2 min à pieds de la gare de Rouen rive droite; accès PMR possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Chambre régionale des comptes Normandie