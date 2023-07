Visitez la chambre régionale des comptes Chambre régionale des comptes – Grand Est Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Visitez la chambre régionale des comptes 16 et 17 septembre Chambre régionale des comptes – Grand Est Entrée libre

Les visiteurs pourront aller à la rencontre de son personnel et à la découverte de ses bâtiments. Le circuit de visite, libre mais fléché, est agrémenté de nombreuses animations, parmi lesquelles : échanges avec les magistrats sur les missions, les contrôles et les métiers, ainsi qu’un parcours de panneaux relatifs à l’histoire et au patrimoine de la chambre.

Pour les enfants, un quizz spécial journées européennes sera proposé.

Chambre régionale des comptes – Grand Est 3-5 rue de la Citadelle, 57000 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est Le bâtiment abritant la salle d’audience de la CRC Grand Est est l’ancien Logis du Gouverneur de la Citadelle de Metz (documents fournis par le Service des Archives départementales).

L’emprise de la CRC Grand Est permet la vue du pignon de Saint-Pierre-aux-Nonnains, inaccessible de la rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

