VISITE GUIDEE REALISEE PAR UN MAGISTRAT Présentation de l’activité de la CRC, des métiers des juridictions financières, des parties du bâtiment classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et présentant un intérêt au plan culturel et architectural. **Limité à 20 personnes, départ toute les heures. Durée : 1h** **Réservation obligatoire au 02.38.78.96.00, accès après présentation d’une pièce d’identité à l’entrée et ouverture et présentation des sacs.** VISITE GUIDEE REALISEE PAR UN MAGISTRAT Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes 15 rue d’Escures, 45000 Orléans Orléans Loiret

