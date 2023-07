Visite de la Chambre régionale des comptes Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Visite de la Chambre régionale des comptes Samedi 16 septembre, 10h00, 14h30 Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes Entrée libre

La Chambre régionale des comptes et sa façade contemporaine

Présentation de la Chambre régionale des comptes : ses missions, ses contrôles, ses rapports et leurs suites au travers de mini-conférences de présentation toutes les demi-heures en élargissant chaque présentation d’un focus sur un ou deux contrôles particuliers.

Animations autour de courtes vidéos sur des rapports produits par la chambre et quizz.

Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 124 boulevard vivier merle 69003 Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ccomptes.fr/fr/crc-auvergne-rhone-alpes Les chambres régionales des comptes exercent à titre principal sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics une triple compétence de jugement des comptes des comptables publics, de contrôle des comptes et de la gestion et de contrôle budgétaire. Elles ont aussi une mission d’évaluation des politiques publiques et des conditions de leur mise en œuvre au niveau local par leur contribution aux enquêtes thématiques. Métro D stations Garibaldi ou Sans souci, T4 station Manufacture Montluc, C7 arrêt La Buire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

CRC Auvergne-Rhône-Alpes