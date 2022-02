Chambre Noire – Le CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest) TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Chambre Noire – Le CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest) TNT – Terrain Neutre Théâtre, 24 mars 2022, Nantes. 2022-03-24 Représentations du 24 au 26 mars 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:10

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations du 24 au 26 mars 2022 à 21h “Chambre noire” est un instantané, un cliché à un moment de bascule. C’est le lien de deux personnes unies par une forme d’amour. Mais la relation n’évolue pas dans chambre noire. Ces histoires amoureuses n’évoluent pas dans le temps. Une création en direct sur le plateau du TNT, sur la base de dessins de Lionel Chouin, où quatre duos vont s’observer et se révéler. Écriture et mise en scène de Joe FuegoInterprétation en alternance par Nicol Amelie, Khur Anne, Mayat Antoine, Sivignon Caroline, Bellanger Catherine, Belloc Catherine, Leroy Florent, Lacabanne Fred, Guais Gerald, Collard Lorraine, Juricic Noémie, Michel Odile et Cornu Yann Gael Durée : 1h10 TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

