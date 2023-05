Visite de la Maison du Bonheur Chambre d’hôtes « La maison du Bonheur », 1 juillet 2023, Saintry-sur-Seine.

Venez decouvrir notre jardin, notre potager et notre bassin de carpe et poissons rouges. Je me ferai un plaisir de partager avec vous mes astuces et idées.

Chambre d'hôtes « La maison du Bonheur »
23 rue 08 mai 1945
91250 Saintry-sur-Seine
Saintry-sur-Seine 91250
les hauts des brosses
Essonne
Île-de-France
07 67 86 72 81
lamaisondubonheur91250@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T12:00:00+02:00

2023-08-27T16:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

