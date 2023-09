Cet évènement est passé La forêt au Moyen Âge Chambre des Vannes du Jardin de la Motte Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio La forêt au Moyen Âge Chambre des Vannes du Jardin de la Motte Mauguio, 16 septembre 2023, Mauguio. La forêt au Moyen Âge 16 et 17 septembre Chambre des Vannes du Jardin de la Motte Gratuit. Sur inscription pour les ateliers enfants. Durée : 45 min. Entrée libre pour les ateliers adulte. Durée 2h. La forêt du Moyen Âge est-elle si sombre, si mystérieuse, si dangereuse que ce que l’imaginaire populaire le pensait ? Les nombreuses sources écrites et artistiques, mais aussi l’étude des pollens, de l’architecture, des restes archéologiques de la vie quotidienne nous donnent plutôt la vision d’un espace boisé grouillant de vie et d’activités humaines, voire industrielles.

Intervenante : Caroline Lejeune. Atelier pour enfants :

Samedi à 15h et à 16h30.

Atelier tout public :

Dimanche à 15h. Chambre des Vannes du Jardin de la Motte rue Baudin 34130 Mauguio Mauguio 34130 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 29 65 35 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

