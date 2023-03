Les rendez-vous de l’excellence de l’artisanat d’Art d’exception 2023 Chambre des Métiers et de l’Artisant d’Ile de France – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les rendez-vous de l’excellence de l’artisanat d’Art d’exception 2023 Chambre des Métiers et de l’Artisant d’Ile de France – Paris, 27 mars 2023, Paris. Les rendez-vous de l’excellence de l’artisanat d’Art d’exception 2023 27 – 31 mars Chambre des Métiers et de l’Artisant d’Ile de France – Paris Les artisans d’art d’exception d’Ile de France – Paris se mettent en scène et exposent, à la CMA Ile-de-France (Paris 12). Grâce à Francis Bussière, Président de la CMA IDF et de la CMA IDF-Paris, cet événement est rendu possible.

L’APPCMOF est ravie de pouvoir continuer ses missions de promotion de l’excellence de l’artisanat français, aussi du made in Paris et des Concours qui consacrent cette performance.

Tous reconnus pour leur maîtrise technique et leurs qualités artistiques indéniables, implantés dans les arrondissements de Paris et en Île de France, c’est dans leurs spécialités très différentes qu’ils se distinguent respectivement et que nous les retrouvons ici pour cette présentation.

Avec l’exposition « Les rendez-vous de l’Excellence de l’Artisanat d’art », l’Association APPCMOF et l’ensemble de ses partenaires, contribuent à préparer l’avenir de ces secteurs dans une société en mutation, pour que les métiers d’hier et d’aujourd’hui soient toujours les métiers de demain.

L'APPCMOF a pour objectifs de promouvoir mais également de renforcer au travers des artisans d'art, la représentation du secteur des métiers de l'artisanat, des arts et de la création qui offrent des perspectives professionnelles motivantes. Elle veut souligner cette fois encore son implication auprès du grand public et montrer les enjeux multiples que représentent les métiers de l'artisanat au travers de ces concours car ces métiers contribuent à la conservation du patrimoine ainsi qu'à sa restauration, mais pas seulement, ils sont aussi des métiers et des vecteurs d'une reconnaissance culturelle incontestable. Venez découvrir nos artistes-artisans : • Fanberg Paris – Bijouterie céramique http://www.fbergaglia.net/ • Georges Bedran – Haute couture www.georgesbedran.com • Jean Sablé – Peintre en décors (MOF) https://ecolejeansable.com/ • Jalel Ben Moussa – Broderie haute couture https://www.instagram.com/jalel_brodeur_haut_couture_par/ • Erwann Larbre – Marqueterie de bois (MOF) www.atelieralba.fr • Laurence Raverdeau – Tapissière (MOF) https://www.artisanart.com/fr/laurence-raverdeau • Catherine Chauvel – Reliure (MOF) http://www.catherinechauvel.com/ • David Tan – Sertisseur (MOF) • Nobuti Hizume – Modiste (MOF) http://nobukihizume.com/about-fr/ • Julien Vermeulen – Plumassier www.maisonvermeulen.com • Hervé Delumeau – Ebéniste www.herve-ebeniste.fr • Jean-Luc Seigneur – Gravure en relief (MOF) http://www.grandsateliersdefrance.com/fr/atelier-jean-luc-seigneur-47.html • Stéphane Cantaloube – Joailler (MOF) www.cantaloube.fr • Alima Baz – Haute coiffure (MOF) https://www.instagram.com/alimabaz/ • Isabelle Emmerique – Laqueur www.emmerique.com • Hervé Arnoul – Maquettiste (MOF) www.herve-arnoul.fr • Michel Guillanton – Sculpteur sur bois (MOF) www.guillantonmichel.com Chambre des Métiers et de l'Artisant d'Ile de France – Paris 72 rue de Reuilly 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Île-de-France

2023-03-27T09:00:00+02:00 – 2023-03-27T17:00:00+02:00

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T15:00:00+02:00

