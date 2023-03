Chambre d’écho THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

2019. Un Québécois tente de se rendre en Syrie pour rejoindre une amie avec qui il a correspondu tout au long des horreurs de la guerre. Immobilisé à la frontière du Liban, il cherche un sens aux révolutions qui l'entourent. Est-il possible de voir clair à travers les artifices de notre monde contemporain ? Arriveront-ils à se rencontrer ? Chambres d'écho est une pièce sur nos trajectoires désormais bouleversés par les agendas du nouvel ordre mondial depuis cette supposée guerre contre le terrorisme.Texte et mise en scène Philippe DucrosInterprétation Étienne Pilon et Mounia ZahzamAssistance à la mise en scène Charlotte MénardConception vidéo Thomas Payette et Gaspard PhilippeMusique Ludovic Bonnier

