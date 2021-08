Wavrin Centre culturel Le Moulin Nord, Wavrin Chambre d’Echo Parlures 3 Centre culturel Le Moulin Wavrin Catégories d’évènement: Nord

Centre culturel Le Moulin, le samedi 2 octobre à 20:00

Nouvelle livraison des travaux d’écritures de Gilles Defacque avec l’énergie complice d’Arnaud Van Lancker. Une chambre d’Echo : résonnances, variées,diverses. Le moi-d’après confinement ! Radotades de la confinerie ! Journal de Quelqu’un. Au menu : l’être connect. Les gafas se gavent. Les p’louzes ont l’blues ! Brèves de Confinés ! Comptines du Corona ! Nouvelle rentrée littéraire. Je suis pas sûr d’être là où je suis ! Une attraction littéraire Prato assaisonnée de dessins “bruts de pomme”. De et avec Gilles Defacque et Arnaud Van Lancker Durée : 1h15 Proposé par le Prato PNC Centre culturel Le Moulin 3 Rue Roger Salengro, 59136 Wavrin Wavrin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T20:30:00

Catégories d'évènement: Nord, Wavrin
Lieu Centre culturel Le Moulin
Adresse 3 Rue Roger Salengro, 59136 Wavrin
Ville Wavrin