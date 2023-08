Salon des futurs artisans Chambre de Métiers et de l’Artisanat site de la Manche Coutances, 23 novembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Salon des futurs artisans, de 9h à 18h à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat site de la Manche à Coutances..

2023-11-23 09:00:00 fin : 2023-11-23 18:00:00. .

Chambre de Métiers et de l’Artisanat site de la Manche

Coutances 50200 Manche Normandie



Salon des futurs artisans, from 9am to 6pm at the Chambre des Métiers et de l’Artisanat site de la Manche in Coutances.

Salón de los futuros artesanos, de 9.00 a 18.00 h en la Cámara de Oficios y Artesanía de la Mancha, en Coutances.

Salon des futurs artisans (Messe für zukünftige Handwerker), von 9.00 bis 18.00 Uhr in der Chambre des Métiers et de l’Artisanat site de la Manche in Coutances.

