Gironde Savoir s’entourer pour préparer et réussir sa transmission d’entreprise Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle Aquitaine Gironde Bordeaux, 23 octobre 2023, Bordeaux. Savoir s’entourer pour préparer et réussir sa transmission d’entreprise Lundi 23 octobre, 18h30 Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle Aquitaine Gironde Sur inscription Cet atelier vous permettra de connaître les enjeux de la transmission d’entreprise sur Bordeaux Métropole, pour le secteur de l’Artisanat.

Mais aussi d’identifier les différents partenaires de la cession d’entreprise, comme les avocats, les notaires, les expert-comptables, l’URSSAF, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, etc.

De plus, vous pourrez échanger avec eux de façon individuelle afin de préparer au mieux votre transmission d'entreprise. Chambre de Métiers et de l'Artisanat Nouvelle Aquitaine Gironde 46 rue du Général de Larminat 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-23T18:30:00+02:00 – 2023-10-23T20:00:00+02:00

