ATELIER TRANSMISSION REPRISE ARTISANALE Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques ATELIER TRANSMISSION REPRISE ARTISANALE Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bayonne, 27 novembre 2023, Bayonne. ATELIER TRANSMISSION REPRISE ARTISANALE Lundi 27 novembre, 17h00 Chambre de Métiers et de l’Artisanat entrée libre, sur inscription Conférence sur la thématique de la transmisison d’entreprise suivi d’ateliers conseils animés par les partenaires de la transmission d’entreprise

Salle Baïona Chambre de Métiers et de l’Artisanat 25 boulevard Aritxague 64100 BAYONNE Bayonne 64100 Marracq Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « 64-bay-cmsde@cma-nouvelleaquitaine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0559551202 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T17:00:00+01:00 – 2023-11-27T17:30:00+01:00

2023-11-27T17:00:00+01:00 – 2023-11-27T17:30:00+01:00 transmission d’entreprise artisanale cession Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Chambre de Métiers et de l'Artisanat Adresse 25 boulevard Aritxague 64100 BAYONNE Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Chambre de Métiers et de l'Artisanat Bayonne latitude longitude 43.476693;-1.490415

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/