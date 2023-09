Vitrines des Répar’acteurs à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Alsace de Mulhouse Chambre de Métiers d’Alsace – Mulhouse Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse Vitrines des Répar’acteurs à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Alsace de Mulhouse Chambre de Métiers d’Alsace – Mulhouse Mulhouse, 14 octobre 2023, Mulhouse. Vitrines des Répar’acteurs à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Alsace de Mulhouse 14 – 22 octobre Chambre de Métiers d’Alsace – Mulhouse En plein coeur du centre-ville de Mulhouse, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Alsace dédie quatre vitrines à la mise en valeur des artisans de la réparation, à l’occasion des Journées Nationales de la Réparation.

L’exposition est accessible de jour comme de nuit, durant le mois d’octobre. Venez découvrir le savoir-faire de ces artisans engagés.

Découvrez tous les Répar’acteur proches de chez vous sur : https://www.reparacteurs.artisanat.fr/ Chambre de Métiers d’Alsace – Mulhouse 12 boulevard de l’Europe 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.reparacteurs.artisanat.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T06:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-14T06:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-22T06:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:30:00+02:00

