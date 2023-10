Rencontres TRANS’AFFAIRES – PAU (64) Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn Pau Catégories d’Évènement: Pau

CEDANTS : Vous souhaitez vendre votre entreprise ? Rencontrer des repreneurs potentiels ? Préparer votre départ à la retraite ? ENTREPRENEURS : Vous souhaitez reprendre une entreprise ? Financer votre projet de reprise ? Rencontrer des experts pour vous accompagner ? La Chambre de Commerce et d'Industrie Pau Béarn et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 64 vous invitent aux RENCONTRES TRANS'AFFAIRES lundi 20 novembre 2023 à Pau (CCI Pau Béarn). Au programme

➔ 18h00-20h30 | Des experts à votre écoute (avocats, experts-comptables, banquiers, caisse de retraite…)

➔ 18h30-19h30 | Une conférence « Vendre ou reprendre une entreprise : bien s’entourer, bien se préparer. »

➔ 19h30-20h30 | Le rendez-vous des cédants et des repreneurs

➔ 20h30-21h00 | Cocktail Plus d’informations :

Service Transmission CCI, transmission@pau.cci.fr Chambre de Commerce et d'Industrie Pau Béarn 21 rue Louis Barthou, Pau

2023-11-20T18:00:00+01:00 – 2023-11-20T21:00:00+01:00

