Propulsez vos affaires en France ! Participez à la 1ère édition de VOUS LANCER EN FRANCE organisé par la CCIFC le mercredi 13 septembre de 08h00 à 12h30 (Montréal). Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada 1455 rue drummond, Montréal, Québec, Canada Montréal H3A 1N6 Agglomération de Montréal Québec [{« link »: « https://www.ccifcmtl.ca/ »}] Vous avez un projet d’implantation en France depuis le Canada ? Vous êtes déjà en France et vous cherchez à vous lancer en affaires dans une de ses régions ? Participez à VOUS LANCER EN FRANCE organisé par la CCI française au Canada le mercredi 13 septembre 2023 de 08h00 à 12h30 (Canada Est) // 14h00 à 18h30 (France) Échangez avec des experts ! Véritables acteurs de l’écosystème français, ils vous donneront les clés d’une implantation réussie et répondront à toutes vos questions en lien avec votre projet. Sous forme de tables rondes virtuelles et de rencontres, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Découvrez les expertises représentées : Droit des affaires et droit du travail

Comptabilité, fiscalité

Solutions bancaires

Solution de financement

Fusion-acquisition

Les étapes et les coûts de recrutement international

Immigration

Panorama des affaires en France et dans ses régions

Communication et relations publiques

