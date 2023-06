Sécurisez vos opérations import/export pour augmenter votre compétitivité à l’international Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne Créteil Créteil Catégories d’Évènement: Créteil

Val-de-Marne Sécurisez vos opérations import/export pour augmenter votre compétitivité à l’international Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne Créteil, 8 juin 2023, Créteil. Sécurisez vos opérations import/export pour augmenter votre compétitivité à l’international Jeudi 8 juin, 08h45 Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne Inscription gratuite et programme complet Le jeudi 8 juin, la douane de Paris-Est participe à l’évènement Faites de l’International à la CCI du Val-de-Marne, au côté de la DGFIP, pour vous aider à sécuriser vos opérations douanières et le traitement de la TVA.

Interventions de 8h45 à 12h15 suivies d’un cocktail networking Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne 8, place Salvador Allende 94011 Créteil Créteil 94000 Front de Lac – Ormetteau -Port Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/international/faitesdelinternational/cci-94?utm_source=SIM&utm_medium=Mail&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=_ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

