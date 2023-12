Les clés d’une présence numérique réussie à l’international Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Les clés d’une présence numérique réussie à l’international Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi, 13 décembre 2023 09:00, Albi. Les clés d’une présence numérique réussie à l’international Mercredi 13 décembre, 10h00 Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Inscription gratuite mais obligatoire La CCI du Tarn, en partenariat avec le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées vous invite à une table ronde sur le développement à l’international des entreprises avec l’aide du numérique Développer sa présence à l’international : un enjeu pour les entreprises Beaucoup d’entreprises françaises pensent que faire du commerce international n’est pas adapté à leur modèle économique, car elles sont trop petites, pas assez structurées et surtout, elles ne savent pas comment aborder cette démarche. Alors que l’international est un formidable levier de développement et un enjeu stratégique pour les entreprises. Une des étapes indispensables pour se développer à l’international est de soigner sa présence sur Internet. L’idée n’est pas d’avoir une simple visibilité, mais plutôt de mettre en place des outils efficaces adaptés au marché, à la stratégie de l’entreprise, à la culture du pays cible et qui réponde aux attentes clients. Une démarche pas si simple à réaliser. Est-ce que toutes les entreprises peuvent se développer à l’international ? Quelle stratégie adopter pour commercialiser ses produits dans un autre pays ?

Pourquoi s’adapter à la culture du pays ?

Comment mettre en place une présence internet efficace ?

Quels sont les erreurs à ne pas commettre ? L’ensemble de ces questions et bien d’autres seront traitées pendant la table ronde. Les participants à la table ronde Sebastien ASSIE, Chargé d’affaires internationales Tarn au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

Florent BARDET, Directeur chez CABI Group

Rémy MORISOT, Expert SEO chez Estudio Dokidoki

Luisa SUAREZ, Conseillère International chez Team France Export Occitanie

2023-12-13T10:00:00+01:00 – 2023-12-13T11:30:00+01:00

