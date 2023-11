La Data, le levier sous-exploité de votre business Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn La Data, le levier sous-exploité de votre business Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi, 4 décembre 2023, Albi. La Data, le levier sous-exploité de votre business Lundi 4 décembre, 09h00 Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Evénement gratuit, mais inscription obligatoire Dans le cadre des ses petits-déjeuners PraTIC la CCI du Tarn vous propose le lund 4 décembre 2023 à Albi un atelier sur le théme : La Data, le levier sous-exploité de votre business La Data : la mine d’or des entreprises La donnée est partout. Considéré comme le nouvel or noir de l’économie, la donnée reste une ressource souvent oubliée ou sous-exploitée par l’entreprise. Considérée comme personnelle, sensible ou carrément stratégique, la donnée doit rentrer dans la culture des entreprises pour devenir un moteur de croissance. Programme de l’atelier Définition de la Donnée : comment l’identifier

Recueillir, traiter et enrichir la donnée : Analytics, Scraping, API, que faire selon quel cas ?

Tableaux de bord : comment les mettre en place ?

L’Insight : comment prendre des décisions éclairées ?

IA, Machine Learning, Algorithmes : comprendre les enjeux de l’IA dans l’anticipation de vos besoins Avec des exemples concrets, venez comprendre comment utiliser la donnée pour votre entreprise et en faire un levier d’optimisation de votre business ! Les intervenants Rémi Boisse Data Analyste chez Quatrys

Les intervenants Rémi Boisse Data Analyste chez Quatrys

Aurélie Coste Dirigeante de de l'agence de communication digitale Quatrys Chambre de commerce et d'industrie du Tarn 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie

