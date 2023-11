CCI Google Tour 2023 – L’étape tarnaise Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’Évènement: Albi

La CCI du Tarn, en partenariat avec les Ateliers Numériques de Google, vous propose de participer à l'étape tarnaise de la tournée Google Ateliers Numérique 2023 Programme du mercredi 15 Novembre à Albi De 10h00 à 11h30 Conférence : Comment utiliser Google Search Console ? Google Search Console vous aide à contrôler et maintenir la présence de votre site dans les résultats de recherche Google. Découvrez à travers cet atelier les fonctionnalités offertes par Google Search Console ainsi que son processus d'installation complet. Vous apprendrez à utiliser l'outil en fonction de vos besoins et explorerez les bonnes pratiques pour l'utiliser. Objectifs d'apprentissage : Comprendre l'intérêt de la Search Console

Apprendre à connecter la Search Console à son site De 11h30 à 12h30 – Session de groupe | One to Many Ce sont des sessions de coaching collectif en petit groupe (10 personnes) sur un thème spécifique. Ce format permet d’avoir une démarche moins descendante, de favoriser les échanges et les interactions.

Ces sessions sont animées par un coach Google et un conseiller numérique de la CCI du Tarn 2 sessions sont proposées au même horaire Session 1 : Référencement naturel et payant

Session 2 : Statistiques et analyses de site web De 13h30 à 16h15 – Rendez-vous experts individuels Bénéficiez d’un rendez-vous individuel de 45 minutes avec un coach Google et un conseiller numérique de la CCI du Tarn pour vous aider à optimiser la présence de votre établissement sur le web, de répondre à vos questions et de mieux appréhender les attentes numériques de vos clients. 12 créneaux seront disponibles pour l’après-midi et exclusivement sur rendez-vous. Public concerné

