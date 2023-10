Savoir répondre et gérer des avis clients sur internet Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Savoir répondre et gérer des avis clients sur internet Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi, 19 octobre 2023, Albi. Savoir répondre et gérer des avis clients sur internet Jeudi 19 octobre, 09h00 Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Coût 70 € HT (84€ TTC) La CCI du Tarn vous propose de participer à une Master Class, sous forme d’atelier pratique et collaboratif qui à pour objectifs de vous donner les connaissances et méthodes nécessaires pour mieux répondre aux avis et encourager les clients satisfaits à vous en laisser. Programme de l’atelier Les enjeux d’une bonne gestion de ses avis : pourquoi est-ce si important ?

Pourquoi les internautes laissent des avis ?

Identifier et prioriser les plateformes de réponse

Faut-il répondre à tous les avis ?

Les erreurs à ne pas commettre

Comment structurer la réponse aux avis négatifs

Encourager les clients à laisser des avis Informations pratiques Durée de l’atelier : 3 heures

Nombre de participants maximum : 12 personnes

Méthode pédagogique : Alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques en petits groupes

Inscription https://www.tarn.cci.fr/evenement/savoir-repondre-et-gerer-des-avis-clients-sur-internet Chambre de commerce et d'industrie du Tarn 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie

