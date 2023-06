Atelier RGPD : La CNIL vous dit tout ! Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi, 20 juin 2023, Albi.

Atelier RGPD : La CNIL vous dit tout ! Mardi 20 juin, 10h00 Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Inscription gratuite mais obligatoire, nombre de place limité

La CCI du Tarn et la CNIL le plaisir de vous inviter à un atelier RGPD sur le thème :

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE COMMERCIALE CONFORME AU RGPD : LA CNIL VOUS DIT TOUT !

Mardi 20 juin 2023 de 10h à 12h à la CCI du Tarn site d’Albi

Le RGPD 5 ans déjà !

Depuis 5 ans le Règlement Général pour la Protection des Donnée (RGPD) est entré en vigueur.

Toutes les entreprises sont soumises à cette législation qui impacte toute la gestion des données personnelles et plus particulièrement les démarches commerciales.

C’est un sujet prioritaire pour les entreprises, qui doivent pouvoir démarcher, gérer et fidéliser clients et prospects tout en étant conforme au RGPD.

Comment savoir si vous avez opté pour les bonnes pratiques ? Quels sont les différences entre les cibles grand public et professionnel ? Comment gérer la sous-traitance ?

La CNIL répondra à l’ensemble de ces questions et plus encore lors de cet atelier exceptionnel et interactif.

Cet atelier sera animé par Mme Sophie NERBONNE, Directrice chargée de co-régulation économique | CNIL

Au programme

Retour du 5 ans de RGPD

Le RGPD, un outil stratégique pour les entreprises

Avoir une démarche commerciale en phase avec la législation

Les spécificités des données B to B et B to C

Bien choisir ses prestataires et comprendre l’enjeu de la chaîne de coresponsabilité

Les obligations réglementaires des sous-traitants et la gestion des données de leurs clients

Questions / réponses

Chambre de commerce et d’industrie du Tarn 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.tarn.cci.fr/atelier-rgpd-mettre-en-place-une-demarche-commerciale-conforme-au-rgpd-la-cnil-vous-dit-tout »}, {« type »: « email », « value »: « numerique@tarn.ccii.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 67 46 60 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T10:00:00+02:00 – 2023-06-20T12:00:00+02:00

2023-06-20T10:00:00+02:00 – 2023-06-20T12:00:00+02:00

CNIL Atelier

Canva