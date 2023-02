Professionnels du tourisme : développez votre business par le digital Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’Évènement: Albi

Professionnels du tourisme : développez votre business par le digital
Vendredi 17 février, 14h30
Chambre de commerce et d'industrie du Tarn

Conférence gratuite, mais inscription obligatoire

Acteurs du tourisme, cette conférence pour apportera les notions principales en stratégie numérique et présentera les différents leviers d’actions accessibles à tous à mener pour la saison 2023. Chambre de commerce et d’industrie du Tarn 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie La CCI Tarn, la CCI d’Occitanie et Elloha vous invitent à une conférence e-tourisme sur le thème : PROFESSIONNELS DU TOURISME : DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS PAR LE DIGITAL Le vendredi 17 février de 14h30 à 16h30 à la CCI du Tarn – site d’Albi Avoir une stratégie numérique en phase avec les attentes clients En 2023, une entreprise dans le secteur du tourisme ne peut se développer sans l’usage et la maitrise du numérique. En effet, 80% des clients recherches les informations pour préparer leurs vacances et leurs week-end sur internet. L’enjeu pour se démarquer de ses concurrents est donc de s’assurer une bonne visibilité de son établissement et de convertir un maximum de visiteurs en clients. Des actions gratuites et faciles à mener sont incontournables pour développer et améliorer votre nombre de réservation et surtout votre marge. Programme de la conférence Les conséquences de la crise sur le tourisme et les loisirs

Les actions indispensables et faciles à mener

Les outils numériques incontournables

Trucs et astuces pour se démarquer de ses concurrents

Votre « to-do list » avant la saison

