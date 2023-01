Ecrire pour le web, regards croisés/ les conseils d’une journaliste et d’un webdesigner Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’Évènement: Albi

Maison de l’Economie, 1 avenue Général Hoche – Albi Ecrire pour le web : une nécessité pour gagner en visibilité Si écrire n’est pas simple, écrire pour le web ne l’est pas plus : le temps de lecture accordé à l’écran est plus court, le comportement « zappeur » de l’internaute bien connu. L’enjeu est de capter rapidement son attention et lui donner envie de lire tout l’article. Les compétences mises en jeu sont donc doubles : d’une part, savoir écrire, d’autre part, connaître les spécificités – atouts et contraintes – de la lecture et de l’écriture pour le web. Maria Guillon, journaliste, et Thomas Morellato, webdesigner, tous deux indépendants mais réunis au sein du Collectif albigeois « Les Artisans de la Com’, vous donnent leurs conseils. Programme de la rencontre « Ecrire court pour être lu » : le BA-Ba de l’écriture journalistique

Connaître les spécificités de la lecture à l’écran

Bien connaître ses lecteurs pour mieux les toucher

Comment structurer ses textes

Comment les optimiser pour améliorer le référencement

L’intelligence artificielle pour produire du contenu : mythe ou réalité ?

Questions / Réponses Intervenants Maria Guillon, journaliste et Rédactrice en Chef de Chouette le magazine

Thomas Morellato, graphiste et webdesigner au sein du Collectif – Les artisans de la Com’ Inscription gratuite mais obligatoire

