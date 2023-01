Boostez la visibilité de votre entreprise grâce à la publicité Facebook Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’Évènement: Albi

Boostez la visibilité de votre entreprise grâce à la publicité Facebook Lundi 30 janvier, 09h00 Chambre de commerce et d'industrie du Tarn

Sur Inscription – Coût 70€ HT (84€ TTC)

Cet atelier pratique a pour objectif de vous donner les bases nécessaires pour comprendre le système publicitaire de Facebook et de gagner en visibilité Chambre de commerce et d’industrie du Tarn 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie La CCI du Tarn organise le lundi 30 Janvier 2023 de 9h à 12h à Albi un atelier payant sur le thème : Boostez la visibilité de votre entreprise grâce à la publicité Facebook Leader des réseaux sociaux dans le monde, Facebook est devenu un des rouages essentiels à la relation client avec ses 40 millions d’utilisateurs actifs rien qu’en France.

Comment profiter des avantages de ce réseaux social pour toucher facilement son public cible et envoyer le bon message au bon moment ?

L’entreprise dispose d’une solution professionnelle qui répond à cette problématique : la plateforme publicitaire Facebook Ads.

Comment est-ce que cela fonctionne ? Est-ce vraiment efficace ? Comment faire une publicité performante ? Comment mesurer les retours ? L’objectif de cette masterclass est de répondre à l’ensemble de ces questions et de vous permettre de mettre en place des campagnes publicitaire sur Facebook en ayant la bonne méthode. Modalités d’inscriptions Prix par participant : 70 € HT

Durée de l’atelier : 3 heures

Pré requis : Avoir un compte Facebook déjà paramétré et son ordinateur portable

Nombre de participants maximum : 14 personnes

Méthode pédagogique : Alternance d’exposés théorique et d’exercices pratiques en petits groupes

Livrable : Diaporama de l’atelier

