Entreprises : Comment répondre aux enjeux de la dématérialisation des factures ? Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Entreprises : Comment répondre aux enjeux de la dématérialisation des factures ? Chambre de commerce et d’industrie du Tarn, 26 janvier 2023, Albi. Entreprises : Comment répondre aux enjeux de la dématérialisation des factures ? Jeudi 26 janvier, 10h00 Chambre de commerce et d’industrie du Tarn

Inscription gratuite mais obligatoire

Ce webinaire vous permettra de mieux comprendre les enjeux de la dématérialisation des factures et vous donnera les clés pour la mettre en place des processus efficaces au sein de votre structure. Chambre de commerce et d’industrie du Tarn 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie La CCI du Tarn organise le lundi 30 Jeudi 26 janvier 2023 de 10h à 11h30 un webinaire sur le thème : Entreprises : Comment répondre aux enjeux de la dématérialisation des factures ? La loi de finances rectificative pour 2022, précise le calendrier de la généralisation de la facturation électronique. La facturation électronique dans les échanges entre entreprises assujetties à la TVA et établies en France va progressivement devenir obligatoire entre 2024 et 2026. Cette démarche impacte toutes les entreprises et elle est plutôt perçue comme une contrainte alors que ce dispositif offre de nombreuses opportunités pour les TPE-PME. Ce webinaire vous permettra de mieux comprendre les enjeux de la dématérialisation des factures et vous donnera les clés pour la mettre en place des processus efficaces au sein de votre structure. Programme de la rencontre Décryptage de la nouvelle réglementation : Contexte, enjeux, et obligations légales

Qu’est-ce qu’une facture dématérialisée conforme à la législation ?

Quelles sont les opportunités offertes par la facturation électronique ?

Les étapes clés pour mettre en place sa démarche pérenne de dématérialisation

Dématérialisation et gestion électronique des documents

Bonnes pratiques et recommandations

Questions / Réponses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T10:00:00+01:00

2023-01-26T11:30:00+01:00 AdobeStock

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Chambre de commerce et d'industrie du Tarn Adresse 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Ville Albi lieuville Chambre de commerce et d'industrie du Tarn Albi Departement Tarn

Chambre de commerce et d'industrie du Tarn Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Entreprises : Comment répondre aux enjeux de la dématérialisation des factures ? Chambre de commerce et d’industrie du Tarn 2023-01-26 was last modified: by Entreprises : Comment répondre aux enjeux de la dématérialisation des factures ? Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Chambre de commerce et d'industrie du Tarn 26 janvier 2023 Albi Chambre de commerce et d'industrie du Tarn Albi

Albi Tarn