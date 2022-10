Le numérique : vers un usage plus responsable Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’évènement: Albi

Le numérique : vers un usage plus responsable
Vendredi 11 novembre, 10h00
Chambre de commerce et d'industrie du Tarn

Inscription gratuite, mais obligatoire

Sensibiliser aux impacts du numérique et promouvoir les bonnes pratiques pour initier une démarche d’amélioration continue de réduction de ces impacts Chambre de commerce et d’industrie du Tarn 1 avenue Général Hoche, 81000 ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie La CCI du Tarn, en partenariat avec LISIO, vous invite à un atelier numérique sur le thème : LE NUMÉRIQUE : VERS UN USAGE PLUS RESPONSABLE Le vendredi 18 novembre 2022 de 10h00 à 11h30 CCI du Tarn – Site d’Albi / 1 avenue Général Hoche – Albi Le numérique responsable La transformation numérique bouleverse nos organisations et nos sociétés :

Or le numérique n’est pas une industrie immatérielle et ses impacts environnementaux, économiques et sociaux ne cessent de croître. Une démarche Numérique Responsable nous amène à penser différemment nos pratiques numériques vers une utilisation plus sobre et moins énergivore. Nous avons tous un rôle à jouer ! Programme de la manifestation Les impacts du numérique

Les enjeux du numérique responsable

Les bonnes pratiques du numérique responsable en entreprise

4 approches fondamentales Intervenantes Cyrielle LELORAIN de l’entreprise LISIO

Marie COATEN de l’entreprise LISIO

