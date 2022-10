Rdv Numérique : Le numérique, accélérateur de développement à l’international Chambre de commerce et d’industrie du Tarn Albi Catégories d’évènement: Albi

Une table ronde pour mieux appréhender votre démarche de commerce international grâce au numérique

La CCI du Tarn, en partenariat avec le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, vous invite au prochain RDV Numérique lundi 17 Octobre 2022 à Albi sur le thème : LE NUMERIQUE, ACCELERATEUR DE DEVELOPPEMENT A L'INTERNATIONAL Ce format court (environ 1h30) quasi exclusivement orienté sur des retours d'expériences d'entrepreneurs et d'experts sur des sujets liés au numérique. Pour cette session le thème du numérique et l'international sera abordé. LES PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE Marina DIAS, Co-gérante et directrice Artistique chez CORDIZ

Sarah LABARBE, Responsable Communication

Luisa SUAREZ, Conseillère International Industrie & Cleantech – Team France Export Occitanie

Sandra MARTY, Chargée d'Affaires Internationales Tarn au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

