Le Festival des entrepreneurs – jeudi 15 juin CCI 77 Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne Serris Serris Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Serris Le Festival des entrepreneurs – jeudi 15 juin CCI 77 Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne Serris, 15 juin 2023, Serris. Le Festival des entrepreneurs – jeudi 15 juin CCI 77 Jeudi 15 juin, 14h00 Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne Inscription gratuite et programme complet La douane de Paris-Est participe au premier Festival des entrepreneurs qui se tiendra le jeudi 15 juin à la CCI de Seine-et-Marne à Serris de 13h30 à 23h30.

– De 14h à 15h, animation d’un atelier présentant les notions de base en matière de formalités douanières.

– De 14h à 17h, tenue d’un stand pour répondre à vos questions. Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne 1, avenue johannes gutenberg 77776 serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.seineetmarne.cci.fr/evenements/festival-des-entrepreneurs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T14:00:00+02:00 – 2023-06-15T17:00:00+02:00

2023-06-15T14:00:00+02:00 – 2023-06-15T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Serris Autres Lieu Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne Adresse 1, avenue johannes gutenberg 77776 serris Ville Serris Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne Serris

Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne Serris Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serris/

Le Festival des entrepreneurs – jeudi 15 juin CCI 77 Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne Serris 2023-06-15 was last modified: by Le Festival des entrepreneurs – jeudi 15 juin CCI 77 Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne Serris Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne Serris 15 juin 2023