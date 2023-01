Comment les algorithmes nous gouvernent ? Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

L’IAE Limoges, la CCI Limoges et le CREOP, organisent le mercredi 15 février, à 17h30, à la CCI de Limoges, une conférence-débat sur un sujet d’actualité : comment les algorithmes nous gouvernent ? Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne 16 Place Jourdan, Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Au cours de cette conférence sur la thématique “Comment les algorithmes nous gouvernent ?”, Vincent JOLIVET, Thierry CURIALE et François ACQUATELLA aborderont les questions suivantes : Les chatbots peuvent-ils vraiment nous influencer ? Pourquoi nous vivons une révolution technologique historique ? Comment l’IA révolutionne les stratégies des entreprises ? Un temps de débat avec l’auditoire sera ensuite proposé aux participants.

À 19h30, un cocktail dînatoire au 7e étage dans la salle panoramique de la CCI Limoges clôturera cette soirée.Les intervenants de cette conférence Les intervenants de cette conférence : Vincent JOLIVET est chercheur au laboratoire XLIM UMR-CNRS en sciences informatiques, Directeur de l’IAE Limoges, et membre de nombreuses associations de dirigeants et de chefs d’entreprises. Ses travaux portent sur la synthèse et l’analyse d’images afin de résoudre des problèmes complexes. Il mobilise dans ses travaux des techniques avancées de l’intelligence artificielle. En lien avec des chercheurs en sciences de gestion, il analyse l’impact du numérique sur les organisations et les entreprises.

Thierry CURIALE après de nombreuses années d'expérience professionnelle dans le management, le marketing stratégique et le design de services numériques, est aujourd'hui chercheur au sein d'Xperience Design Lab du Groupe Orange en partenariat avec le CNAM et membre associé de l'IERHR (Institut pour l'Étude des Relations Humains-Robots). Ses recherches portent sur l'attachement affectif aux machines et sur les questions éthiques qu'il peut poser.

François ACQUATELLA est Docteur Télécom Paris, Maître de Conférences en systèmes d'information et Directeur de l'innovation à l'IAE Limoges. En collaboration avec des partenaires institutionnels, des entreprises et des chercheurs, il examine les transformations organisationnelles des entreprises liées aux technologies numériques. Ses récentes recherches portent sur les stratégies des plateformes et pointent le rôle central des technologies de l'intelligence artificielle. Il est auteur de plusieurs articles sur ces sujets.

