Flashmob Rose Chambre d’Amour Anglet, 28 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Participez à la Flashmob Rose à l’occasion d’Octobre Rose ! Un événement organisé par la Ville d’Anglet, le Centre Hospitalier de la Côte Basque, l’orchestre du Centre Hospitalier le « Blues Blanches Orchestra »..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 12:30:00.

Chambre d’Amour Espace de l’Océan

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take part in the Pink Flashmob for Pink October! An event organized by the town of Anglet, the Centre Hospitalier de la Côte Basque and the Centre Hospitalier?s « Blues Blanches Orchestra ».

Participe en el Pink Flashmob del Octubre Rosa Evento organizado por la ciudad de Anglet, el Centro Hospitalario de la Costa Vasca y la orquesta « Blues Blanches » del Centro Hospitalario.

Nehmen Sie am Pink Flashmob anlässlich des Rosa Oktobers teil! Eine Veranstaltung, die von der Stadt Anglet, dem Centre Hospitalier de la Côte Basque und dem Orchester des Centre Hospitalier, dem « Blues Blanches Orchestra », organisiert wird.

