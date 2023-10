Les rendez-vous Santé Bien-être « Week-end rose » Chambre d’Amour Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques Les rendez-vous Santé Bien-être « Week-end rose » Chambre d’Amour Anglet, 27 octobre 2023, Anglet. Anglet,Pyrénées-Atlantiques Mobilisons-nous avec les patientes pour le dépistage du cancer du sein..

2023-10-27 fin : 2023-10-28 . .

Chambre d’Amour Espace de l’Océan

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let’s mobilize with patients for breast cancer screening. Reunámonos con los pacientes para promover el cribado del cáncer de mama. Lassen Sie uns gemeinsam mit Patientinnen für die Brustkrebsvorsorge mobilisieren. Mise à jour le 2023-10-03 par OT Anglet Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Chambre d'Amour Adresse Chambre d'Amour Espace de l'Océan Ville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Chambre d'Amour Anglet latitude longitude 43.499291;-1.5430043

Chambre d'Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/