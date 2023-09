Euro bodysurf Chambre d’Amour Anglet, 30 septembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Compétition de bodysurf, organisée par l’Anglet Surf Club en collaboration avec la Ligue de Surf de Nouvelle Aquitaine..

2023-09-30 fin : 2023-10-01 . EUR.

Chambre d’Amour Plage du Club

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bodysurfing competition, organized by the Anglet Surf Club in collaboration with the Ligue de Surf de Nouvelle Aquitaine.

Competición de bodysurf, organizada por el Club de Surf de Anglet en colaboración con la Ligue de Surf de Nouvelle Aquitaine.

Bodysurfing-Wettbewerb, organisiert vom Anglet Surf Club in Zusammenarbeit mit der Ligue de Surf de Nouvelle Aquitaine.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Anglet