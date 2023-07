Don de sang à l’occasion de l’Anglet Beach Rugby Festival Chambre d’Amour Anglet, 21 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

L’Etablissement Français du Sang et l’Anglet Beach Rugby Festival s’associent et vous donnent rendez-vous pour une collecte exceptionnelle..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 19:00:00. EUR.

Chambre d’Amour Espace de l’Océan

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Etablissement Français du Sang and the Anglet Beach Rugby Festival are joining forces for an exceptional blood drive.

El Etablissement Français du Sang (Establecimiento Francés de Sangre) y el Festival de Rugby de la Playa de Anglet unen sus fuerzas para realizar una excepcional campaña de donación de sangre.

Das Etablissement Français du Sang und das Anglet Beach Rugby Festival haben sich zusammengeschlossen und laden Sie zu einer außergewöhnlichen Blutspendeaktion ein.

