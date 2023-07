Festival Surf N Dance Chambre d’Amour Anglet, 14 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Surf N Dance est un festival de danse au concept unique en France combinant, sur une même journée, la pratique du surf, de la danse et du yoga..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 23:30:00. EUR.

Chambre d’Amour Espace de l’Océan

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Surf N Dance is a dance festival with a unique concept in France, combining surfing, dance and yoga on the same day.

Surf N Dance es un festival de danza con un concepto único en Francia, que combina surf, danza y yoga el mismo día.

Surf N Dance ist ein Tanzfestival mit einem in Frankreich einzigartigen Konzept, das an einem Tag Surfen, Tanzen und Yoga miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Anglet