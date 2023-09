Formation DUERP – Saint-Pourçain-sur-Sioule Chambre d’agriculture Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule Formation DUERP – Saint-Pourçain-sur-Sioule Chambre d’agriculture Saint-Pourçain-sur-Sioule, 26 septembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Formation DUERP – Saint-Pourçain-sur-Sioule Mardi 26 septembre, 09h00 Chambre d’agriculture Nous vous proposons une formation sur le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) sur deux jours, les 26 septembre et 10 octobre de 9h à 17h à la Chambre d’agriculture de Saint Pourçain sur Sioule. La formation est à destination de tous les agriculteurs qui ont un salarié, un apprenti ou un stagiaire ! Les inscriptions se font auprès de Céline LAMADON de la Chambre d’Agriculture au 07.88.83.49.43 En partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Allier. Chambre d’agriculture 2 Pl. Charles de Gaulle, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

