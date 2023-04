Formation Manager par le travail Chambre d’agriculture Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Formation Manager par le travail Chambre d’agriculture, 5 septembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Formation Manager par le travail Mardi 5 septembre, 09h30 Chambre d’agriculture Au programme de cette formation : • Apprendre à communiquer avec ses équipes du travail réel et des besoins associés pour créer du sens, de la confiance et de la reconnaissance • Apprendre à conduire des projets (d’investissements architecturaux, matériels, ou organisationnels) en participation avec ses équipes, selon une logique de prévention primaire Cette formation est à destination des dirigeants ou managers employant moins de 10 salariés. Inscription obligatoire auprès de Nadège Mallet, Conseillère en prévention des risques professionnels : 06 07 62 59 13 (places limitées) Chambre d’agriculture 2 Pl. Charles de Gaulle, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T09:30:00+02:00 – 2023-09-05T17:00:00+02:00

2023-09-05T09:30:00+02:00 – 2023-09-05T17:00:00+02:00 manager formation

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Autres Lieu Chambre d'agriculture Adresse 2 Pl. Charles de Gaulle, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule Departement Allier Lieu Ville Chambre d'agriculture Saint-Pourçain-sur-Sioule

Chambre d'agriculture Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pourcain-sur-sioule/

Formation Manager par le travail Chambre d’agriculture 2023-09-05 was last modified: by Formation Manager par le travail Chambre d’agriculture Chambre d'agriculture 5 septembre 2023 Chambre d'agriculture Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier