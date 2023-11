FORUM : Pour réussir sa transmission en agriculture Chambre d’Agriculture du Gard Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes FORUM : Pour réussir sa transmission en agriculture Chambre d’Agriculture du Gard Nîmes, 24 novembre 2023, Nîmes. FORUM : Pour réussir sa transmission en agriculture Vendredi 24 novembre, 14h00 Chambre d’Agriculture du Gard Chambre d’Agriculture du Gard 1120 route de Saint Gilles Nîmes 30800 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T14:00:00+01:00 – 2023-11-24T14:30:00+01:00

2023-11-24T14:00:00+01:00 – 2023-11-24T14:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Chambre d'Agriculture du Gard Adresse 1120 route de Saint Gilles Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Chambre d'Agriculture du Gard Nîmes latitude longitude 43.75441;4.406334

Chambre d'Agriculture du Gard Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/