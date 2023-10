Formation « Je prépare mon départ en retraite » Chambre d’agriculture de la Corrèze – Antenne de Haute Corrèze Ussel, 30 novembre 2023, Ussel.

Formation « Je prépare mon départ en retraite » Jeudi 30 novembre, 09h30 Chambre d’agriculture de la Corrèze – Antenne de Haute Corrèze Sur inscription – Public VIVEA : Gratuit, pris en charge par VIVEA

Autre public : Nous consulter

La Chambre d’agriculture de la Corrèze en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole du Limousin organise 1 journée de formation sur le thème « Je prépare mon départ en retraite » :

Le Jeudi 30 novembre 2023 à la Chambre d’agriculture à Ussel

Programme :

Les conditions d’accès à la retraite et les démarches à effectuer

Les outils et les dispositifs d’aide à la Transmission (Point Accueil installation Transmission, Répertoire Départ Installation, stage de parrainage,…)

PAC et cessation d’activité

Chambre d'agriculture de la Corrèze – Antenne de Haute Corrèze Avenue de la Résistance 19200 USSEL Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T09:30:00+01:00 – 2023-11-30T17:00:00+01:00

Retraite Transmission