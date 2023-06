Relooker son assiette Chambre d’agriculture 32 avenue du général Henrys 88300 neufchâteau Neufchâteau Neufchâteau Catégories d’Évènement: Neufchâteau

Relooker son assiette Jeudi 2 mars, 09h45 Chambre d'agriculture 32 avenue du général Henrys 88300 neufchâteau Lors d'un moment convivial :

Obtenir des clés pour manger varié, lire les étiquettes

de nos produits, découvrir des produits locaux.

Visite d'une exploitation/ transformation lait en glace maison

2023-03-02T09:45:00+01:00 – 2023-03-02T10:30:00+01:00

