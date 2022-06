Chambre avec Vue : Duo Estampes Fouesnant, 13 juillet 2022, Fouesnant.

Chambre avec Vue : Duo Estampes Route de Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Fouesnant

2022-07-13 – 2022-07-13 Route de Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne

Fouesnant 29170

CHAMBRE AVEC VUE

Tous les mercredis à 18h30

Des concerts de musique classique sont proposés au sein de la chapelle Sainte-Anne à Fouesnant.

De talentueux musiciens interprètent des œuvres de compositeurs et périodes variés.

Ensembles instrumentaux, duos, solos…

En début de soirée, savourez une heure d’émotion que l’on peut aussi partager en famille.

Du duo piano et violoncelle, à l’ensemble à cordes en passant par le duo celtique : les formations qui jalonneront l’été séduiront tant les mélomanes que les néophytes, désireux de découvrir ou de redécouvrir la musique classique.

Lieu :

CHAPELLE SAINTE-ANNE À FOUESNANT, 29170 FOUESNANT

Le mercredi 13 juillet 2022 à 18h30

Duo Estampes

Du solo au duo

Piano et violoncelle

Tout public

Durée : 1h00

Gratuit

Émilie et Guillaume Fichter se sont rencontrés en 2001 lors d’un stage musical à Courchevel. Depuis, une grande complicité est née et s’est développée entre les deux interprètes. Ayant poursuivi ensemble leurs études au Conservatoire national Supérieur de Musique de Paris en tant que solistes, ils y ont formé leur duo et obtenu leurs premiers prix d’instrument en 2007 et 2008. Tous deux sont très tournés vers la pédagogie et mêlent avec plaisir leur vie d’interprète à celle d’enseignant. Guillaume Fichter enseigne au Conservatoire de Quimper, Émilie Fichter au Conservatoire de de Fouesnant. Habitués des scènes françaises, ils aiment aussi bien s’exprimer en soliste qu’en chambriste, offrant ainsi une grande variété de formes et d’œuvres au public.

Durant leurs concerts communs, ils alternent solo et duo et ne se cantonnent pas seulement au répertoire classique. Ils aiment sortir des sentiers battus avec des pièces méconnues ou arrangées par leurs soins.

Piano : Émilie Fichter

Violoncelle : Guillaume Fichter

Au programme :

– J.S. BACH : Troisième Suite pour violoncelle seul

– E. SATIE : Première Gymnopédie, arrangement pour violoncelle seul

– F. CHOPIN : Valses opus 64 n° 1 et 2

– F. LISZT : Rêve d’amour

– H. BERLIOZ : Un bal, extrait de la Symphonie fantastique, arrangé par F. Liszt pour piano seul

– C.M. WEBER : Adagio et rondo, arrangé par G. Piatigorsky

– A. PIAZZOLA : Le grand Tango

dernière mise à jour : 2022-05-17 par