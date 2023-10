Réunion d’information sur la transmission des droits d’irrigation chambre agriculture hagetmau Hagetmau Catégories d’Évènement: Hagetmau

Landes Réunion d’information sur la transmission des droits d’irrigation chambre agriculture hagetmau Hagetmau, 8 novembre 2023, Hagetmau. Réunion d’information sur la transmission des droits d’irrigation Mercredi 8 novembre, 09h00 chambre agriculture hagetmau Entrée libre Présentation par le service irrigation de la Chambre d’Agriculture des Landes. Etat des lieux de l’irrigation dans le département (Zone de Répartition des Eaux). Explication de la procédure pour la transmission des droits d’eau, l’obtention de nouveaux droits et de la création de retenues collinaires en ZRE. chambre agriculture hagetmau chambre d’agriculture hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T09:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

2023-11-08T09:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00 Irrigation gestion de l’eau Détails Catégories d’Évènement: Hagetmau, Landes Autres Lieu chambre agriculture hagetmau Adresse chambre d'agriculture hagetmau Ville Hagetmau Departement Landes Lieu Ville chambre agriculture hagetmau Hagetmau latitude longitude 43.66292;-0.602354

chambre agriculture hagetmau Hagetmau Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hagetmau/