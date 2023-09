MUS’EN RHYTHM Espace Culturel Yves Renault Chambray-lès-Tours Catégories d’Évènement: Chambray-lès-Tours

MUS'EN RHYTHM Espace Culturel Yves Renault Chambray-lès-Tours, 21 octobre 2023 20:30, Chambray-lès-Tours

Spectacle cabaret de chansons internationales

Samedi 21 octobre, 20h30

Mus'en Scène, école de chant du Sud Touraine, basée à Ciran, présente une version réduite de son dernier spectacle Mus'en Rhythm. Cette année, le rythme est à l'honneur. Au programme, un répertoire de chansons françaises et internationales aux rythmes divers et variés, des chorégraphies à couper le souffle, dignes d'un vrai show! Autour de superbes scénographies, la vingtaine d'artistes bénévoles met tout en œuvre pour que vous repartiez de ce spectacle avec des paillettes plein les yeux!

