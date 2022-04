CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION – “VENEZ EN VÉLO !” Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Indre-et-Loire

CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION – "VENEZ EN VÉLO !" Chambray-lès-Tours, 28 mai 2022, Chambray-lès-Tours.

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 17:00:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours Le programme « Venez en vélo ! » : 10h à 17 h (près du parc vélo)

• Ateliers piste routière et simulateur de conduite deux roues proposées par la police municipale

• Animations vélos du Collectif Cycliste 37, lots à de goodies à gagner

• Idées, conseils sur les mobilités douces de l’Accueil Vélo et Rando par le Syndicat des Mobilités de Touraine (SMT), du groupe de travail « Tous en selle » ,

• Présence de Vélocity pour essai de vélos électriques –

• Dès 14 h : Opération de marquage par le vélociste Détours de Loire (Important : se munir de la carte d’identité) Infos pratiques • Stationnement voitures au parking du Lac, avenue l’Hommelaie et rue des Mesliers

• Accès vélos, avenue de l’Hommelaie (Se munir de la carte d’identité et d’un cadenas) Venez découvrir en famille 11 spectacles et concerts gratuits sur la journée, avec un programme “venez à vélo !” +33 2 47 48 45 82 https://www.ville-chambray-les-tours.fr/ Le programme « Venez en vélo ! » : 10h à 17 h (près du parc vélo)

Chambray-lès-Tours

