CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION – SPECTACLES

CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION – SPECTACLES, 28 mai 2022

Le programme des spectacles : 15h00 : Spectacle jeune public "Comme un poisson dans l'Air" par Lurluberlue & Cie (Acrobatie au sol et aérienne) 15h45: Lâchez prise pour une sieste musicale "Kafarnarium Nebula" 16h45 : Spectacle en famille "Qui sommes nous je" – La famille Morallès" présente "Lola et Gaston" dans de nouvelles aventures "circopoéticoburlesques" 17h15 : Instants de suspension par la Cie "L'envolée cirque" – danse aérienne 17h30 : Verre de l'amitié avec la participation des coccinelles, des elfes Nature, la fanfare "Saxez l'air" et la Déam"Bulles"ation de la "Dompteuse d'éléphants" 19h30 : Lâchez prise … pour une sieste musicale "Kafarnarium Nebula " par la Cie Melodiam Vitae 20h30 : Instants de suspension par la Cie "L'envolée cirque" – danse aérienne

