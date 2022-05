CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION – CONCERTS Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Indre-et-Loire

CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION – CONCERTS Chambray-lès-Tours, 28 mai 2022, Chambray-lès-Tours. CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION – CONCERTS Chambray-lès-Tours

2022-05-28 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-28 22:00:00 22:00:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Le programme des concerts : 15h45 – Rock’n roll des années 50 avec le groupe Cora Lynn and the Rythm Snatchers (grande scène) 18h00 : Concert du groupe Josef Josef (anciennement les Yeux Noirs), musique des balkans de l’Europe de l’Est (grande scène) 20h00 : Concert “Tribute New Orléans et Chicago Blues” du groupe “Swing Mobil” – Un excellent menu de standards (Espace Restauration) 21h00 : Concert des Ogres de Barback “Les ogres à 5″(création 2021) – Chansons françaises décloisonnées et ouvertes sur le monde qu’elles soient classiques ou métisses (grande scène) Concerts gratuits sans réservation.

Stationnement voitures au parking du Lac, avenue de l’Hommelaie et rue des Mesliers

