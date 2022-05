CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION Chambray-lès-Tours, 28 mai 2022, Chambray-lès-Tours.

CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION Chambray-lès-Tours

2022-05-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-28 22:00:00 22:00:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Samedi 28 mai, le Festival Chambray en Mai voit les choses en grand avec les Ogres de Barback et Josef, Josef en concert.

Cette 20ème édition mettra à l’honneur la petite reine avec des ateliers autour du vélo et fera du public le roi de la fête à travers de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous, sans réservation !

Venez à vélo et profitez, en famille des onze spectacles et concerts lors de cette nouvelle édition !

Consultez le programme : https://www.ville-chambray-les-tours.fr/actualite/20eme-edition-de-chambray-en-mai/

Gratuit – Sans réservations

Accès :

Stationnement voitures : Parking intérieur de l’Hippodrome : accès chemin des Mesliers

Accès vélos et piétons : avenue de l’Hommelaie (se munir de la carte d’identité et d’un cadenas pour accéder au parking vélo)

dernière mise à jour : 2022-05-07 par