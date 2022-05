CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION – APRÈS-MIDI “JEUX GÉANTS EN BOIS”, 28 mai 2022, .

CHAMBRAY EN MAI – 20ème ÉDITION – APRÈS-MIDI “JEUX GÉANTS EN BOIS”

2022-05-28 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-28 17:00:00 17:00:00

APRÈS-MIDI “JEUX GÉANTS EN BOIS”

De 15h à 17h

Dès 5 ans – Gratuit – Entrée libre

Par la “Maison des Jeux de Touraine”

Jeux d’adresse et de réflexion à partir de 5 ans

Petits et grands viennent se prêter au jeu et se lancer des défis d’adresse et de réflexion.

Après-midi “JEUX GÉANTS EN BOIS” à l’hippodrome de Chambray-lès-Tours lors de l’évènement “CHAMBRAY-EN-MAI”

+33 2 47 43 17 43

APRÈS-MIDI “JEUX GÉANTS EN BOIS”

De 15h à 17h

Dès 5 ans – Gratuit – Entrée libre

Par la “Maison des Jeux de Touraine”

Jeux d’adresse et de réflexion à partir de 5 ans

Petits et grands viennent se prêter au jeu et se lancer des défis d’adresse et de réflexion.

maison des jeux de touraine

dernière mise à jour : 2022-04-30 par